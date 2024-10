Ilgiorno.it - Tre milioni davanti alla Tv per il Giro

(Di sabato 12 ottobre 2024) La tappa con l’arrivo a Livigno, in cima al "Mottolino", è stata un successo mediatico di grandissime dimensioni. Di tifosi quel giorno, uno dei tanti in cui il nuovo cannibale del ciclismo Tadej Pogacar fece un "numero" da antologia e arrivò primo al traguardo con la maglia rosa, ce ne sono stati parecchi lungo il tracciato di una tappa (la Manerba del Garda – Livigno) lunga 222 km con 5.400 metri di dislivello. Un successone, confermato dai recenti dati relativi al numero di spettatori che hanno ammirato la tappa in televisione. La Manerba – Livigno è stata vista da 3di telespettatori. Un vero e proprio record, un successo per quel "diavolo" di un Luca Moretti, presidente dell’Apt Livigno che non ne sbaglia mezza in merito ad eventi sportivi a sostegno del turismo. "Era un sogno che, invece, è diventato realtà – dice il sindaco di Livigno Remo Galli -.