Sorpreso con alcune dosi di crack in via XXV aprile: domiciliari a 27enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Arresto convalidato e domiciliari col braccialetto elettronico per Lamin Demba, 27 anni, del Gambia, arrestato giovedì dopo che avrebbe provato a disfarsi di alcune dosi di crack alla vista dei poliziotti.“dosi di crack pronte per lo spaccio”: arrestato giovane gambianoSono le decisioni Agrigentonotizie.it - Sorpreso con alcune dosi di crack in via XXV aprile: domiciliari a 27enne Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arresto convalidato ecol braccialetto elettronico per Lamin Demba, 27 anni, del Gambia, arrestato giovedì dopo che avrebbe provato a disfarsi didialla vista dei poliziotti.“dipronte per lo spaccio”: arrestato giovane gambianoSono le decisioni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stretta su Cinecittà: un arresto e otto denunce. Sanzione da 20mila euro al titolare di un minimarket - I controlli dei carabinieri nel quartiere e nelle aree vicine. Un 42enne sorpreso a passeggiare anche se era ai domiciliari. Sequestrati 40 chili di alimenti in una attività ... (romatoday.it)

Trapani, arrestato spacciatore: ha in casa centinaia di dosi tra crack, cocaina e hashish - A Trapani, un uomo di origine gambiana è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di spaccio di droga, dopo essere ... (tp24.it)

Crac ‘Nick & Sons’. Chieste sei condanne per il fallimento del marchio di moda - Il pm Lucrezia Ciriello: sette anni per Valerio Brighi, 6 anni e 3 mesi per Giuseppe Musca, 5 anni e 6 mesi per Arnaldo Giuseppetti,. Marco Antonini e Davide Valdonio e 3 anni per Fabrizio Brigandì. (ilrestodelcarlino.it)