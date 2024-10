Shaila Gatta: si riaccende la fiamma con Javier? Le sue parole (Di sabato 12 ottobre 2024) Shaila Gatta e Javier potrebbero provarci di nuovo. Cos’ha dichiarato la ballerina Shaila Gatta sembra aver preso una decisione circa le sue relazioni amorose all’interno della casa. Dopo due settimane di lotta interiore e i pregiudizi su Lorenzo e Javier, Shaila avrebbe definitivamente detto addio al modello puntato tutto – di nuovo – su Javier. La ballerina ha infatti dichiarato di aver bisogno di affetto e per questo motivo sarebbe propensa a ritentare con l’argentino. Javier non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per Shaila ma negli ultimi giorni pare non fosse contento della sua eterna indecisione. Tuttavia il suo interesse per Shaila è ancora vivo e nelle prossime ore potremmo assistere ad un riavvicinamento più duraturo tra i due. 361magazine.com - Shaila Gatta: si riaccende la fiamma con Javier? Le sue parole Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024)potrebbero provarci di nuovo. Cos’ha dichiarato la ballerinasembra aver preso una decisione circa le sue relazioni amorose all’interno della casa. Dopo due settimane di lotta interiore e i pregiudizi su Lorenzo eavrebbe definitivamente detto addio al modello puntato tutto – di nuovo – su. La ballerina ha infatti dichiarato di aver bisogno di affetto e per questo motivo sarebbe propensa a ritentare con l’argentino.non ha mai nascosto di provare una forte attrazione perma negli ultimi giorni pare non fosse contento della sua eterna indecisione. Tuttavia il suo interesse perè ancora vivo e nelle prossime ore potremmo assistere ad un riavvicinamento più duraturo tra i due.

