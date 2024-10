Sanità, Fnopi: “Riforma epocale su lauree e prescrizione infermieristica” (Di sabato 12 ottobre 2024) Importante annuncio del ministro della Salute Schillaci al consiglio nazionale della Federazione degli Ordini Verso una Riforma epocale per gli infermieri con le lauree magistrali a indirizzo clinico e la prescrizione infermieristica. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) esprime soddisfazione dopo l'intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Consiglio nazionale della Sbircialanotizia.it - Sanità, Fnopi: “Riforma epocale su lauree e prescrizione infermieristica” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Importante annuncio del ministro della Salute Schillaci al consiglio nazionale della Federazione degli Ordini Verso unaper gli infermieri con lemagistrali a indirizzo clinico e la. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche () esprime soddisfazione dopo l'intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Consiglio nazionale della

Sanità - Fnopi : "Riforma epocale su lauree e prescrizione infermieristica" - L'annuncio più atteso - si legge in una nota - ha però riguardato la nascita delle 3 aree di specializzazione infermieristiche: in cure primarie e sanità pubblica; in cure pediatriche e neonatali e in cure intensive e nell'emergenza. Roma, 12 ott. Nel contempo, si apre per la prima volta in Italia la strada della prescrizione infermieristica di trattamenti assistenziali e tecnologie specifiche ... (Iltempo.it)

Sanità - Fnopi : "Riforma epocale su lauree e prescrizione infermieristica" - Per la Fnopi, quindi, si tratta di "una svolta epocale, attesa da anni, che concretizza un proficuo dialogo con i ministri Orazio Schillaci e Anna Maria Bernini, sin dal loro insediamento, e con tutte le Direzioni generali coinvolte, a partire da quella delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, diretta da Mariella Mainolfi, e quella degli Ordinamenti ... (Liberoquotidiano.it)

