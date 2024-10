Ilrestodelcarlino.it - Regionali, i candidati Pd: "Puntiamo a due eletti"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Quattro personalità che rappresentano il territorio della Provincia e che vogliono portarne le istanze in Regione. Presentati ieri i quattroalledel Pd per la provincia di Ravenna alla presenza degli stessi (Massimo Cameliani, Petia di Lorenzo, Niccolò Bosi ed Eleonora Proni) e del candidato sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. Come ha precisato Barattoni, l’obiettivo è bissare il risultato dellee portare a Bologna due, considerato che Ravenna ne può eleggere tre e il terzo andrà con ogni probabilità al centrodestra.