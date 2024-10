Ilrestodelcarlino.it - Ponticella sempre più ‘verde’: ecco i lavori

(Di sabato 12 ottobre 2024) di Zoe Pederzini Due incontri per spiegare ai cittadini dellache cambieranno il volto della frazione in chiave green, finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Sono quelli promossi dall’amministrazione comunale di San Lazzaro. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento di un milione e 500mila euro grazie al bando regionale del fondo POR FESR 2021-2027, riguarderà il potenziamento delle reti ecologiche e drenaggio urbano e vedrà un intervento sulle infrastrutture verdi e blu della frazione. Tra gli interventi, la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti per mitigare le isole di calore, l’aumento delle connessioni ecologiche con il Parco dei Gessi, la promozione della biodiversità e la gestione delle acque meteoriche depermeabilizzando ampie superfici asfaltate. I, in programma in primavera, dovrebbero concludersi entro il 2025.