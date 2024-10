Biccy.it - Patrizia Groppelli a Davide Maggio: “Ti sei rifatto qualcosa”, lui sbotta: “Me ne vado!”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ieri Myrta Merlino nel suo salotto a Pomeriggio 5 ha parlato di chirurgia plastica facendo un focus sui ritocchini dei vip. Purtroppo a parlarne non c’erano Francesca Cipriani, Jessica Alves, Miss Mamma Rifatta 2024 e qualche freak del Guinness World Record ma un esperto e Rita Della Chiesa. Per fortuna c’era ancheche ha animato un po’ il segmento tirando una frecciatina ain collegamento da Milano. “I giovani sono bombardati da stereotipi che tendono alla perfezione” Lo specialista in chirurgia plastica Erik Geiger a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/QUKCw0eYAI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 11, 2024: “Ti sei”, lui: “Me ne!” “Qualcosina hai fatto, ci tieni molto al tuo aspetto fisico!“, ha esorditorivolgendosi proprio a