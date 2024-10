Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro di Lombardia 2024: Pogacar firma il poker, Ciccone sul podio!

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tadejha vinto ildi, imponendosi nella Classica delle Foglie Morte per la quarta volta consecutiva, come soltanto Fausto Coppi era stato in grado di fare in passato. Il fuoriclasse sloveno ha trionfato indossando la maglia di Campione del Mondo e chiudendo così una stagione da brividi, caratterizzata dalla doppietta-Tour, dall’apoteosi iridata, dalle affermazioni in due Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi e quella odierna). Tadejha attaccato sulla Colma di Sormano, quando mancavano 48 chilometri al traguardo posto a Como, e ha lasciato tutti sul posto. Il capitano della UAE Emirates ha inscenato la sua consueta cavalcata solitaria da lontano ed è giunto all’arrivo con un vantaggio di oltre tre minuti nei confronti del belga Remco Evenepoel, incapace di tenere testa al dominatore del ciclismo internazionale.