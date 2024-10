Nuoto di fondo, tris azzurro a Setubal: Guidi vittorioso nella 10 km, Filadelli e Verani sul podio (Di sabato 12 ottobre 2024) Un trionfo italiano nelle acque libere di Setubal, in Portogallo. Un’Italia numerosa e sperimentale si è presentata al via della terza tappa del massimo circuito internazionale del Nuoto di fondo. Senza Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Ginevra Taddeucci, il gruppo nostrano si è cimentato con una formazione diversa, ma il riscontro è stato eccellente. Si era detto in sede di presentazione che ci si aspettava qualcosa di buono da atleti in rampa di lancio, come Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Verrebbe da dire: “Detto, fatto“. Sì, perché sono stati proprio loro a concludere davanti a tutti la 10 km maschile in una prova dominata dal Bel Paese. Guidi, infatti, è andato in fuga e ha terminato con il crono di 2:08:31.20, precedendo Filadelli di 25.60 e Dario Verani di 25.70. Oasport.it - Nuoto di fondo, tris azzurro a Setubal: Guidi vittorioso nella 10 km, Filadelli e Verani sul podio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un trionfo italiano nelle acque libere di, in Portogallo. Un’Italia numerosa e sperimentale si è presentata al via della terza tappa del massimo circuito internazionale deldi. Senza Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Ginevra Taddeucci, il gruppo nostrano si è cimentato con una formazione diversa, ma il riscontro è stato eccellente. Si era detto in sede di presentazione che ci si aspettava qualcosa di buono da atleti in rampa di lancio, come Marcelloe Andrea. Verrebbe da dire: “Detto, fatto“. Sì, perché sono stati proprio loro a concludere davanti a tutti la 10 km maschile in una prova dominata dal Bel Paese., infatti, è andato in fuga e ha terminato con il crono di 2:08:31.20, precedendodi 25.60 e Dariodi 25.70.

