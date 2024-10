Ilrestodelcarlino.it - Morta Loredana Dolci, fu dirigente e assessore

(Di sabato 12 ottobre 2024) Reggio Emilia, 12 ottobre 2024 – Cuore puro e grinta da vendere. Nella vita di tutti i giorni era sorridente, incline alla battuta, pronta a ridere di sé, con quell’arguzia che è solo dei romani. In politica era una leonessa. Una comunista convinta cresciuta in una famiglia di comunisti convinti, scampati alle bombe su San Lorenzo: “Venni in gita a Reggio con la mia scuola per visitare le aziende cooperative e studiare il modello emiliano. Decisi allora che sarei venuta a vivere a Reggio. Avevo sedici anni”, raccontò al Carlino., 62 anni compiuti il 1° ottobre, non c’è più. Se l’è portata via una malattia. Laureata in economia e commercio, nel 1983 si era iscritta al Pci, per poi abbracciare Rifondazione (fu segretario provinciale dal ’94 al ’98) e infine il Pdci, di cui fu tra i fondatori.