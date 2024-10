Malore improvviso al bar, il poliziotto Arsiero Fabbri muore a 42 anni davanti agli amici (Di sabato 12 ottobre 2024) Morto al bar davanti agli amici il poliziotto Arsiero Fabbri, stroncato a soli 42 anni da un Malore improvviso e fatale. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di venerdì 11 ottobre a Villa San Giovanni in Tuscia, dove l'agente viveva con la moglie e la figlia piccola. Era il fratello di Lucia Viterbotoday.it - Malore improvviso al bar, il poliziotto Arsiero Fabbri muore a 42 anni davanti agli amici Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Morto al baril, stroncato a soli 42da une fatale. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di venerdì 11 ottobre a Villa San Giovin Tuscia, dove l'agente viveva con la moglie e la figlia piccola. Era il fratello di Lucia

