Lilo & Stitch: il live action ha finalmente una data di uscita, ecco quando arriverà in sala (Di sabato 12 ottobre 2024) Abbiamo ufficialmente una data per il prossimo remake live-action della Disney, Lilo & Stitch, che arriverà al cinema il 23 maggio 2025, come annunciato su IGN. La data è stata anticipata rispetto a quanto annunciato al D23 di quest’anno, che ha rivelato molte sorprese, inizialmente infatti la Disney aveva annunciato che il live-action sarebbe uscito nell’estate del 2025. Maia Kealoha interpreterà Lilo, mentre Chris Sanders, che ha co-scritto e diretto l’originale, tornerà a dare la voce a Stitch, nel cast sarà presente anche Zach Galifianakis. A dirigere il live-action sarà Dean Fleischer Camp di Marcel the Shell With Shoes On. Sono state condivise su TikTok le prime foto dal set di Lilo & Stitch che mostrano i due protagonisti. prime foto del live action di Lilo & Stitch, fonte: Aurora Ferrante per Screenworld. Screenworld.it - Lilo & Stitch: il live action ha finalmente una data di uscita, ecco quando arriverà in sala Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Abbiamo ufficialmente unaper il prossimo remakedella Disney,, che arriverà al cinema il 23 maggio 2025, come annunciato su IGN. Laè stata anticipata rispetto a quanto annunciato al D23 di quest’anno, che ha rivelato molte sorprese, inizialmente infatti la Disney aveva annunciato che ilsarebbe uscito nell’estate del 2025. Maia Kealoha interpreterà, mentre Chris Sanders, che ha co-scritto e diretto l’originale, tornerà a dare la voce a, nel cast sarà presente anche Zach Galifianakis. A dirigere ilsarà Dean Fleischer Camp di Marcel the Shell With Shoes On. Sono state condivise su TikTok le prime foto dal set diche mostrano i due protagonisti. prime foto deldi, fonte: Aurora Ferrante per Screenworld.

