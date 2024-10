L'annuncio di D'Incecco (Lega): "Al via i lavori di riqualificazione in via De Titta" (Di sabato 12 ottobre 2024) A breve partiranno i lavori di riqualificazione di via De Titta a Pescara, anche grazie ai fondi della Regione. A farlo sapere il consigliere regionale e capogruppo della Lega Vincenzo D'Incecco, che spiega gli interventi attesi da tempo dai residenti che verranno eseguiti nei prossimi giorni Ilpescara.it - L'annuncio di D'Incecco (Lega): "Al via i lavori di riqualificazione in via De Titta" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A breve partiranno ididi via Dea Pescara, anche grazie ai fondi della Regione. A farlo sapere il consigliere regionale e capogruppo dellaVincenzo D', che spiega gli interventi attesi da tempo dai residenti che verranno eseguiti nei prossimi giorni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

"Altri due anni di lavori - poi un collegamento veloce e diretto tra l'autostrada e l'ospedale" - Per quanto riguarda le infrastrutture piĂą complesse, due gallerie artificiali sotto l'abitato di San Martino in Strada e sotto la collina di Vecchiazzano, sono stati realizzati il 60% dei diaframmi verticali e sono stati posti i primi conci. Intanto in via del Partigiano iniziano a svettare i... (Forlitoday.it)

Pellegatti ESULTA : «Milan PRIMO in classifica! Gol? Sono stati tre capolavori. Quello di Morata poi…» - Le parole: COMMENTO – «Il Milan […]. In particolare, ha analizzato i tre gol segnati dai rossoneri. Pellegatti può ESULTARE: «Milan PRIMO in classifica! Gol? Sono stati tre capolavori. Le dichiarazioni del giornalista Intervenuto ai microfoni del proprio canale Youtube, il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sfida vinta dal Milan a San Siro contro il Lecce. (Calcionews24.com)

Nuova rotatoria all’incrocio della morte che collega San Severo a San Paolo : presto i lavori di messa in sicurezza - Nel giro di due o tre mesi dovrebbero partire i lavori della nuova rotatoria all’incrocio della morte tra la Strada provinciale 142 (ex SS16 Ter) e la Strada provinciale 32. Il Consiglio provinciale ha approvato il progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. La... (Foggiatoday.it)

Strade - quasi ultimati i lavori di collegamento per il Comune di Fiumara - Il lavoro che in questi anni il settore viabilità della Città metropolitana di Reggio Calabria, ha programmato sono stati oggetto di controllo da parte del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace; il sopralluogo si è reso necessario per prendere visione dei lavori, ormai in fase di conclusione. . (Reggiotoday.it)