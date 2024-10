Il Robot Selvaggio: un sequel è ufficialmente in lavorazione alla DreamWorks (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Robot Selvaggio: un sequel è ufficialmente in lavorazione alla DreamWorks Dopo aver superato i 100 milioni di dollari a livello globale lo scorso fine settimana, il regista di Il Robot Selvaggio (qui la recensione) Chris Sanders ha confermato questa mattina a Deadline Contenders che un sequel del film è in arrivo e attualmente in fase di sviluppo presso la DreamWorks Animation. “Al 100% sì, ci sono assolutamente piani per un secondo film”, ha confermato Sanders. Il tre volte candidato all’Oscar Sanders – sceneggiatore e regista di Dragon Trainer, I Croods e Lilo & Stitch della Disney – ha diretto il film d’animazione da una sceneggiatura da lui stesso scritta. Il film è prodotto da Jeff Hermann (The Boss Baby 2: Family Business della DreamWorks Animation; co-produttore della serie Kung Fu Panda). Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il: uninDopo aver superato i 100 milioni di dollari a livello globale lo scorso fine settimana, il regista di Il(qui la recensione) Chris Sanders ha confermato questa mattina a Deadline Contenders che undel film è in arrivo e attualmente in fase di sviluppo presso laAnimation. “Al 100% sì, ci sono assolutamente piani per un secondo film”, ha confermato Sanders. Il tre volte candidato all’Oscar Sanders – sceneggiatore e regista di Dragon Trainer, I Croods e Lilo & Stitch della Disney – ha diretto il film d’animazione da una sceneggiatura da lui stesso scritta. Il film è prodotto da Jeff Hermann (The Boss Baby 2: Family Business dellaAnimation; co-produttore della serie Kung Fu Panda).

