Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia nella notte fa un duro attacco a una coinquilina: “Non si lava, non lava nemmeno i denti”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sono passate ormai diverse settimane dall’inizio della nuova edizione dele tra triangoli amorosi (clicca QUI per leggere) e nuove amicizie sono nate anche le prime rivalità e antipatie. In particolare, in queste settimaneBruschi ha fatto molto parlare di sé, non solo per via della sua vicinanza a Giglio, che in molti hanno ritenuto eccessiva per una ragazza fidanzata, ma anche per i suoi scontri con Jessica Morlacchi e Maria Vittoria Minghetti. La toscana, infatti, non nutre una particolare simpatia per le sue due coinquiline, che invece sono molto amiche e spesso coglie l’occasione per parlare di loro anche quando non ci sono. A tal proposito,si è lasciata andare ad alcune confessioni nei confronti di una inquilina, mentre si trovava a letto con Shaila Gatta.