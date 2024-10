Isaechia.it - Grande Fratello, Javier pare intenzionato a chiudere definitivamente con Shaila, ma nella notte accade che…

(Di sabato 12 ottobre 2024) Continua a tenere banco all’interno della Casa del, il triangolo amoroso traGatta,Martinez e Lorenzo Spolverato. Dopo l’ultima puntata, andata in onda lunedì sera (clicca QUI per leggere),sembrava essere intenzionata ala conoscenza conperché più interessata a Lorenzo, ma con il passare dei giorni, la Gatta è tornata sui suoi passi, iniziando a sentire il bisogno di confrontarsi con Martinez, per capire come stesse la situazione tra loro. Il confronto con il pallavolista ha stupito, la quale parlando con le Non è la Rai ha ammesso di aver provato delle emozioni parlando con lui e di essere intenzionata a fargli capire che da parte sua c’è ancora un interesse (clicca QUI per leggere).