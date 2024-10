Gaza, 30 morti nei raid Idf a Jabalia, Onu: “Nella Striscia non entra cibo da oltre 10 giorni, ultime riserve rimaste” (Di sabato 12 ottobre 2024) Le basi Unifil erano state di nuovo colpite dall'esercito israeliano ieri, causando il ferimento di due caschi blu di nazionalità cingalese. Il ministro degli esteri Tajani ha dichiarato che la richiesta avanzata da Israele di spostare le truppe dei peacekeeper dal Libano è stata “respinta”: “Non è Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 30 morti nei raid Idf a Jabalia, Onu: “Nella Striscia non entra cibo da oltre 10 giorni, ultime riserve rimaste” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Le basi Unifil erano state di nuovo colpite dall'esercito israeliano ieri, causando il ferimento di due caschi blu di nazionalità cingalese. Il ministro degli esteri Tajani ha dichiarato che la richiesta avanzata da Israele di spostare le truppe dei peacekeeper dal Libano è stata “respinta”: “Non è

