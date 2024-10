Garbagnate, è morto Riccardo Franchi: Radio Panda, i funerali, i ricordi (Di sabato 12 ottobre 2024) È morto Riccardo Franchi, colonna storica di Radio Panda. I funerali si terranno lunedì a Garbagnate Milanese. morto Riccardo Franchi, conduttore storico di Radio Panda Si è spento questa mattina, circondato dall’affetto dei suoi familiari, Riccardo Franchi, personaggio conosciutissimo di Garbagnate. Riccardo infatti è stato per decenni la colonna portante di Radio Panda (qui la Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di sabato 12 ottobre 2024) È, colonna storica di. Isi terranno lunedì aMilanese., conduttore storico diSi è spento questa mattina, circondato dall’affetto dei suoi familiari,, personaggio conosciutissimo diinfatti è stato per decenni la colonna portante di(qui la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto a Mandello : è morto Riccardo Gatti - anima della parrocchia - "Siamo convinti che Dio lo ha preso per mano". Parole pronunciate da uno dei tanti amici degli ambienti parrocchiali di Mandello del Lario dove Riccardo Gatti era molto conosciuto e stimato per il suo impegno ultradecennale come volontario. Gatti è morto mercoledì 25 settembre all'età di 79... (Leccotoday.it)

Caduta fatale dal cestello della piattaforma : Riccardo è morto così - Stava lavorando da solo, nel cestello della piattaforma mobile, a un'altezza di otto metri dal suolo. Questo lo scenario della tragedia sul lavoro consumatasi nella prima mattina di ieri, sabato 14 settembre, all'interno della “DMF - Damioli Costruire in Acciaio” di via Cavallera a Darfo Boario... (Bresciatoday.it)

“Sono arrivato” : l’ultima telefonata ai genitori di Riccardo - morto in un incidente a 2 chilometri da casa - L'ultima telefonata di Riccardo Fanti prima dell'incidente in auto che ne ha provocato la morte a soli 22 anni mentre percorreva la via Emilia domenica notte di ritorno da una festa: "Lui li aveva tranquillizzati spiegando che ormai era arrivato".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giovane morto nello schianto - il fratello : "Sono una scatola vuota. Vorrei rivedere Riccardo mentre apre il cancello" - Condividevano la passione per il calcio, per l’Inter, la squadra del cuore. Riccardo infatti lavorava come tecnico specializzato assieme al fratello maggiore nell’azienda Ram Service di Reggio. In realtà aveva iniziato a lavorare già dall’estate della seconda superiore, con uno stage, poi è arrivato in pianta stabile". (Ilrestodelcarlino.it)