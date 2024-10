Formiche.net - Ecco cosa rimane delle idee di Mario Draghi. L’analisi di Bartoli

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Judy Garland nel film-cult Il mago di Oz lo dice alla fine di un terribile tornado quando non si ritrova più in Kansas in bianco e nero, ma nel mondo di Oz a colori, dove nulla è come prima. Ma nel mondo di Oz c’è una strada di mattoni gialli che porta a destinazione. Da noi di tornado/crisi ce ne sono stati parecchi, ma la strada per uscirne non è evidente: solo recentemente col rapportoabbiamo la road map chiaramente disegnata anche nei dettagli. Nelle sue 400 pagine ci mostra l’ampiezza e l’intrecciopolitiche da mettere in atto: dall’educazione, alle infrastrutture, dalla manifattura ai servizi, dal mercato unico dei capitali alla concorrenza, dalla decarbonizzazione alla difesa europea e il tutto portando a un livello superiore la digitalizzazione carente e poco diffusa in Europa.