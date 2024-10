Dragon Ball Daima rivela la nuova scioccante origine dei Namecciani (Di sabato 12 ottobre 2024) Dragon Ball Daima ha riservato parecchie sorprese ai fan degli anime nel suo primo episodio, ma una di queste potrebbe sovrastare le altre. Per un bel po’ di tempo, i fan degli shonen hanno creduto che la storia delle origini di Junior e dei Namecciani fosse ormai risolta. Incredibilmente, il nuovo adattamento anime ha visto l’introduzione degli abitanti del Regno dei Demoni e ha lasciato intendere che non tutto era come sembrava per coloro che risiedevano sul Pianeta Namek. Inutile dire che sembra che il creatore Akira Toriyama avesse ancora delle grandi sorprese per i fan di Dragon Ball prima di andarsene e ciò dimostra che Daima creerà alcuni grandi cambiamenti per il franchise shonen di lunga data. La storia di Daima è il risultato diretto non solo della morte di Kid Bu, ma anche della morte di Darbula. Nerdpool.it - Dragon Ball Daima rivela la nuova scioccante origine dei Namecciani Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha riservato parecchie sorprese ai fan degli anime nel suo primo episodio, ma una di queste potrebbe sovrastare le altre. Per un bel po’ di tempo, i fan degli shonen hanno creduto che la storia delle origini di Junior e deifosse ormai risolta. Incredibilmente, il nuovo adattamento anime ha visto l’introduzione degli abitanti del Regno dei Demoni e ha lasciato intendere che non tutto era come sembrava per coloro che risiedevano sul Pianeta Namek. Inutile dire che sembra che il creatore Akira Toriyama avesse ancora delle grandi sorprese per i fan diprima di andarsene e ciò dimostra checreerà alcuni grandi cambiamenti per il franchise shonen di lunga data. La storia diè il risultato diretto non solo della morte di Kid Bu, ma anche della morte di Darbula.

