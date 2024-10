Djokovic batte Mensik e vola in semifinale a Shanghai. Ora affronterà Fritz (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novak Djokovic continua a vincere, anche se a fatica, nel Masters 1000 Shanghai. Il tennista serbo nei quarti ha battuto in tre set Jacub Mensik, numero 65 del mondo. Il ceco è riuscito a sorpresa a vincere il primo set trionfando al tie break 7-6, ma si è dovuto arrendere alla reazione rabbiosa di Djokovic, che ha conquistato i due parziali successivi con il punteggio di 6-1, 6-4. Il serbo avanza così in semifinale dove troverà Taylor Fritz. Il tennista statunitense, numero 7 del ranking Atp, ha superato ai quarti di finale il belga Goffin in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. Partita senza storia quella tra Fritz e Goffin, con l’americano che sogna di ritrovare una finale dopo la delusione per la sconfitta rimediata all’ultimo atto degli Us Open, quando fu sconfitto da Jannik Sinner. .com - Djokovic batte Mensik e vola in semifinale a Shanghai. Ora affronterà Fritz Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novakcontinua a vincere, anche se a fatica, nel Masters 1000. Il tennista serbo nei quarti ha battuto in tre set Jacub, numero 65 del mondo. Il ceco è riuscito a sorpresa a vincere il primo set trionfando al tie break 7-6, ma si è dovuto arrendere alla reazione rabbiosa di, che ha conquistato i due parziali successivi con il punteggio di 6-1, 6-4. Il serbo avanza così indove troverà Taylor. Il tennista statunitense, numero 7 del ranking Atp, ha superato ai quarti di finale il belga Goffin in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. Partita senza storia quella trae Goffin, con l’americano che sogna di ritrovare una finale dopo la delusione per la sconfitta rimediata all’ultimo atto degli Us Open, quando fu sconfitto da Jannik Sinner.

