Detenuto aggredisce le guardie (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora un’aggressione in carcere. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a qualchegiorno fa, quando un Detenuto cosentino di 33 anni ha dato di matto mentre si trovava nel corridoio di un’ala dei ’Casetti’ quando è stato invitato dalla polizia penitenziaria a rientrare nella propria sezione. Alla richiesta però il Detenuto si è invece tolto la giacca in segno di sfida e si è diretto verso una sezione diversa da quella di appartenenza. A quel punto si è reso necessario l’intervento delle guardie, a cui il Detenuto ha regito con estrema aggressività. Al posto di servizio, il 33enne ha cercato di gettar a terra i monitor presenti sulla scrivania, mentre il personale cercava inutilmente di contenerne la furia. Successivamente, è stato trasferito in camera di sicurezza, ma anche lì il Detenuto 33enne ha continuato a dare di matto colpendo gli agenti con calci e graffi. Ilrestodelcarlino.it - Detenuto aggredisce le guardie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora un’aggressione in carcere. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a qualchegiorno fa, quando uncosentino di 33 anni ha dato di matto mentre si trovava nel corridoio di un’ala dei ’Casetti’ quando è stato invitato dalla polizia penitenziaria a rientrare nella propria sezione. Alla richiesta però ilsi è invece tolto la giacca in segno di sfida e si è diretto verso una sezione diversa da quella di appartenenza. A quel punto si è reso necessario l’intervento delle, a cui ilha regito con estrema aggressività. Al posto di servizio, il 33enne ha cercato di gettar a terra i monitor presenti sulla scrivania, mentre il personale cercava inutilmente di contenerne la furia. Successivamente, è stato trasferito in camera di sicurezza, ma anche lì il33enne ha continuato a dare di matto colpendo gli agenti con calci e graffi.

