Crosetto: “Sui conti spiati dovremmo condannare e scandalizzarci tutti” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro della Difesa ha sottolineato come i 6mila accessi illegali, che si presume abbia effettuato un ex dipendente della banca Intesa San Paolo, siano il sintomo di una situazione che dovrebbe destare preoccupazione L'articolo Crosetto: “Sui conti spiati dovremmo condannare e scandalizzarci tutti” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Crosetto: “Sui conti spiati dovremmo condannare e scandalizzarci tutti” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro della Difesa ha sottolineato come i 6mila accessi illegali, che si presume abbia effettuato un ex dipendente della banca Intesa San Paolo, siano il sintomo di una situazione che dovrebbe destare preoccupazione L'articolo: “Sui” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vincenzo Coviello - chi è il bancario licenziato dopo aver spiato i conti di vip e politici fra cui Meloni e Crosetto - oltre 6mila accessi abusivi in 2 anni - Vincenzo Coviello è un bancario di 52 anni di Bitonto, in servizio a Bisceglie, che è stato licenziato dopo aver effettuato oltre seimila accessi abusivi ai conti correnti di persone illustri fra le quali vip, politici (come Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto, Emiliano, Santanchè, Letta e molti altr . (Ilgiornaleditalia.it)

Spiati i conti in banca di Giorgia Meloni - Crosetto - Zaia e di migliaia di persone. Licenziato un bancario. La premier : «Il nostro dossieraggio quotidiano» - La premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna, e poi il ministro Guido Crosetto, il governatore del Veneto Luca Zaia. Ma non solo: oltre alla premier, ai ministri e ai governatori anche... (Ilgazzettino.it)

Spiati i conti bancari di Meloni - La Russa - Santanchè - Crosetto - Emiliano - Fitto ed altre migliaia : procura di Bari - inchiesta Domani : un licenziato - prosegue l'indagine - Un bancario licenziato in estate: rischia molto sul piano penale. Stando ad un’inchiesta della procura della Repubblica di Bari sono stati spiati svariati conti correnti bancari. L’indagine prosegue. Lo rivela il quotidiano Domani. . Ad esempio quello di Giorgia Meloni, quello della sorella Arianna, quello di Daniela Santanchè, quello di Guido Crosetto, quello di Andrea Giambruno fra gli altri. (Noinotizie.it)

Conti correnti di Intesa "spiati", Messina chiama i carabinieri - È normale che un dipendente possa accedere ai conti correnti dei clienti, agendo impunemente per due anni, violando la legge ma non meno le barriere di sicurezza interne? Per fugare le ombre che lo sc ... (lospiffero.com)

Ex bancario indagato per gli accessi abusivi ai conti: spiate anche carte di credito - Secondo quanto riportato da alcuni giornali, il 52enne avrebbe 'curiosato' anche tra gli estratti conto delle carte. Tra le personalità finite nel mirino spunta anche il nome del ministro della Difesa ... (baritoday.it)

Inchiesta Bari, tra gli spiati anche Paola Egonu - Nell’inchiesta sui conti correnti spiati di politici, ministri, magistrati e personaggi famosi spunta anche il nome della pallavolista dell’Imoco ... (tribunatreviso.gelocal.it)