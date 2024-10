Corea del Sud: padre e fratello di Heung-min Son condannati per abusi su minori (Di sabato 12 ottobre 2024) La famiglia del giocatore del Tottenham Heung-min Son è in subbuglio in Corea del Sud. Il padre Woong-jung Son (62enne ex calciatore professionista) e il fratello Heung-yun Son sono stati infatti condannati venerdì a una multa di 3 milioni di won (2.030 euro) per abusi su minori. Perseguiti insieme ad un altro educatore, per aver picchiato e insultato i giovani giocatori dell’accademia di calcio Woong-jun Son, gli imputati hanno una settimana di tempo per impugnare la decisione. I due inoltre dovranno anche sottoporsi a 40 ore di allenamento per prevenire qualsiasi comportamento violento contro i bambini. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La famiglia del giocatore del Tottenham-min Son è in subbuglio indel Sud. IlWoong-jung Son (62enne ex calciatore professionista) e il-yun Son sono stati infattivenerdì a una multa di 3 milioni di won (2.030 euro) persu. Perseguiti insieme ad un altro educatore, per aver picchiato e insultato i giovani giocatori dell’accademia di calcio Woong-jun Son, gli imputati hanno una settimana di tempo per impugnare la decisione. I due inoltre dovranno anche sottoporsi a 40 ore di allenamento per prevenire qualsiasi comportamento violento contro i bambini.

