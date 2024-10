Cateno De Luca attacca La Vardera: "Hai capito ben poco. La linea politica la detta l'assemblea di Sud chiama Nord" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Caro Ismaele credo che per l’ennesima volta l’ansia di prestazione ha prevalso facendo scambiare cazzi per lampioni. Rivediti per bene la diretta dell’odierna manifestazione perché hai capito ben poco di quello che ho detto e ciò mi amareggia perché potevi evitare di contribuire alla diffusa disinformazione ". E' il commento di Cateno De Luca , leader di Sud chiama Nord, ad un post social Feedpress.me - Cateno De Luca attacca La Vardera: "Hai capito ben poco. La linea politica la detta l'assemblea di Sud chiama Nord" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) "Caro Ismaele credo che per l’ennesima volta l’ansia di prestazione ha prevalso facendo scambiare cazzi per lampioni. Rivediti per bene la diretta dell’odierna manifestazione perché haibendi quello che ho detto e ciò mi amareggia perché potevi evitare di contribuire alla diffusa disinformazione ". E' il commento diDe, leader di Sud, ad un post social

