Bonolis | Sarà un campionato più equilibrato nell’Inter nessuno si deve sentire titolare o panchinaro

Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della formazione dei Campioni d'Italia: "Mi sono fatto l'idea di una squadra forte come lo era lo scorso anno, però ci sono anche altre squadre forti, che si sono rinforzate ulteriormente. Sarà un campionato più equilibrato, ci sono vantaggi nel giocare le Coppe e vantaggi nel non partecipare alle Coppe. Bisogna vedere a livello mentale chi saprà gestire meglio queste due diverse soluzioni di comportamento calcistico perché partecipare ti affatica, non partecipare ti fa rabbia e metti tutto nell'unico appuntamento settimanale e se le cose non vanno benissimo si può cadere nella mortificazione. Non dico questo per i tifosi del Napoli che, per l'amor del cielo, se la godano.

Sonia Bruganelli - la frecciata a Paolo Bonolis da Ballando con le Stelle : «Sono sempre stata il suo +1»

«Sono stata fortunata a incrociare uno come lui, perché ho iniziato a lavorare dietro le quinte», ha ricordato della lunga relazione d'amore con Bonolis. Benché qualcosa si fosse rotto. Stasera, nella presentazione della sua partecipazione allo show di Rai 1, Bruganelli però qualche sassolino dalle scarpe se lo è voluto togliere.

“Sono stata il +1 di Paolo Bonolis per tutta la vita. Sono dovuta diventare un maschio” : lo sfogo di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle - Ho sempre messo una corazza tra me e il mondo. Ad accompagnarla in pista non è Angelo Madonia, il suo nuovo fidanzato (che invece balla con Federica Pellegrini), ma Carlo Aloia, determinato a metterla in risalto e a fare di Sonia “un diamante”. “Sono una persona che non cerca il consenso, che provoca e tendo a non voler essere politicamente corretta” dice di se stessa Sonia Bruganelli nella clip ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sonia Bruganelli - la frecciata a Paolo Bonolis da Ballando con le Stelle : «Sono sempre stata il suo +1» - «Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente io sono stata il +1 per tutta la vita ed è stato faticoso. Sono dovuta diventare quasi un maschio», ha detto ancora la 50enne novella ballerina (che gareggia in coppia con Carlo Aloia). . Sono scorretta per reazione. «Sono stata fortunata a incrociare uno come lui, perché ho iniziato a lavorare dietro le quinte», ha ricordato ... (Open.online)