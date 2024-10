Basket, Serie A1 2024/2025: risultati e classifica regular season aggiornata (Di sabato 12 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2024/2025 di Basket. Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l’assalto al titolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l’assalto al titolo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Reggio Emilia-Treviso 74-60 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 20:20 – Buonasera, amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Reggio Emilia-Treviso, anticipo del terzo turno di Serie A1. Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima giornata, prima di perdere contro Trapani la scorsa settimana. (Sportface.it)

LIVE – Venezia-Virtus Bologna 65-73 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 12 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà il live di Venezia-Virtus Bologna aggiornato in tempo reale. 19:45 – Buonasera, amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Venezia-Virtus Bologna, match che apre il terzo turno di Serie A1. (Sportface.it)

LIVE – Tortona-Trieste 82-85 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Trieste fa 3/3 e torna a +10: 55-65 29? – Tap-in a rimbalzo di Kamagate e Tortona torna vicina: 55-62 28? – Ancora Kuhse, poi Weems riportano lo svantaggio in singola cifra: 53-62 27? – Dall’arco anche Kuhse: 49-60 26? – La tripla di Brooks: 46-60 26? – Molto attivo anche Johnson però in area: 44-57 25? – Weems va a rimbalzo d’attacco e trova i due punti del 44-55 25? – Va in lunetta Tortona per ... (Sportface.it)