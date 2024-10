Arriva in Italia per la prima volta live la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo (Di sabato 12 ottobre 2024) Arriva in Italia, per la prima volta live, la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, ORCHESTRA SINFONICA JINGHUI GUANGXUAN, diretta dal Maestro SHI WULE. Lo spettacolo verrà presentato domenica 13 ottobre al Teatro Arcimboldi di MILANO alle ore 20.00, il 17 ottobre al Teatro Nuovo di VERONA alle ore 20.00 e il 21 ottobre al Teatro Italia di ROMA alle ore 20.00. Le date Italiane del tour europeo sono organizzate dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina SEAN WHITE. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria, inviando una mail a .com - Arriva in Italia per la prima volta live la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024)in, per la, la piùdidel, ORCHESTRA SINFONICA JINGHUI GUANGXUAN, diretta dal Maestro SHI WULE. Lo spettacolo verrà presentato domenica 13 ottobre al Teatro Arcimboldi di MILANO alle ore 20.00, il 17 ottobre al Teatro Nuovo di VERONA alle ore 20.00 e il 21 ottobre al Teatrodi ROMA alle ore 20.00. Le datene del tour europeo sono organizzate dal criticoe mediatore culturale trae Cina SEAN WHITE. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria, inviando una mail a [email protected] , indicando la data dello spettacolo a cui si vuole partecipare, il numero di persone e un nominativo di riferimento. Lo spettacolo offre al pubblico un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione Zen. Il concerto è diviso in due parti.

