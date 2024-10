Arabia Saudita Mancini avverte i suoi | Non viviamo nel passato dobbiamo qualificarci

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) A tre giorni dalla sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il Bahrein, il CT dell’Robertoha invitato igiocatori a non adagiarsi sui successi ottenuti in. Due giorni fa è arrivata la netta sconfitta per 2-0 in casa contro il Giappone, che costringe i sauditi a dover recuperare terreno in classifica se vuole accedere al terzo Mondiale consecutivo. “Nonnel, l’importante è qualificarsi indipendentemente dalla classifica – ha avvisato-. Tre anni fa la situazione era diversa. Forse i giocatori giocavano di più o erano più giovani.fare i conti con la situazione attuale. L’unico problema che abbiamo è che tre anni fa tutti i giocatori sauditi giocavano tutte le partite, mentre oggi il 50-60% non gioca“.