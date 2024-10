Ancora spari su Unifil, cosa succede davvero tra Italia, Israele e Onu (Di sabato 12 ottobre 2024) Due esplosioni nel giro di 48 ore accanto alle basi Unifil in Libano e una tensione crescente. Ieri, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, la forza di interposizione dell'Onu presente lungo il confine tra Israele e Libano, è stata raggiunta da altri colpi provenienti dall'esercito israeliano (Idf) che sta conducendo operazioni di terra contro Hezbollah. Questa volta è stata colpita la base 1-31, vicino alla sede centrale a Naqoura, dove su un punto di osservazione di Unifil erano presenti due soldati cingalesi che sono rimasti feriti. «Questa mattina, il quartier generale Unifil di Naqoura è stato colpito da esplosioni per la seconda volta nelle ultime 48 ore - si legge nella nota della missione Onu - Due peacekeeper sono rimasti feriti dopo due esplosioni avvenute vicino a una torre di osservazione. Iltempo.it - Ancora spari su Unifil, cosa succede davvero tra Italia, Israele e Onu Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Due esplosioni nel giro di 48 ore accanto alle basiin Libano e una tensione crescente. Ieri, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, la forza di interposizione dell'Onu presente lungo il confine trae Libano, è stata raggiunta da altri colpi provenienti dall'esercito israeliano (Idf) che sta conducendo operazioni di terra contro Hezbollah. Questa volta è stata colpita la base 1-31, vicino alla sede centrale a Naqoura, dove su un punto di osservazione dierano presenti due soldati cingalesi che sono rimasti feriti. «Questa mattina, il quartier generaledi Naqoura è stato colpito da esplosioni per la seconda volta nelle ultime 48 ore - si legge nella nota della missione Onu - Due peacekeeper sono rimasti feriti dopo due esplosioni avvenute vicino a una torre di osservazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Attacchi Israele a Unifil in Libano - Meloni trova sostegno Macron e Sanchez : “Grave violazione” - La premier: "Non posso non tornare a condannare quello che è accaduto. Non è accettabile" Sulle alture di Paphos, a Cipro, soffia forte tra gli ulivi la brezza che viene dal mare. A preoccupare però sono i venti di guerra che spirano a poca distanza da qui: in Libano ma soprattutto a Gaza, che dista […]. (Sbircialanotizia.it)

Attacchi Israele a Unifil in Libano - Meloni trova sostegno Macron e Sanchez : “Grave violazione” - Non è accettabile" Sulle alture di Paphos, a Cipro, soffia forte tra gli ulivi la brezza che viene dal mare. La premier: "Non posso non tornare a condannare quello che è accaduto. A preoccupare però sono i venti di guerra che spirano a poca distanza da qui: in Libano ma soprattutto a Gaza, che dista […]. (Sbircialanotizia.it)

Attacchi Israele a Unifil in Libano - Meloni trova sostegno Macron e Sanchez : “Grave violazione” - (Adnkronos) – Sulle alture di Paphos, a Cipro, soffia forte tra gli ulivi la brezza che viene dal mare. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. prattutto a Gaza, che dista appena 400 chilometri dal luogo che ospita il vertice dei 9 Paesi europei […] L'articolo. (Webmagazine24.it)