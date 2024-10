Lanotiziagiornale.it - Zelensky prosegue il suo tour in Europa per cercare altre armi. Ma Putin non è da meno e stringe accordi militari con l’Iran e la Corea del Nord

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre Volodymyr– con non poche difficoltà – il suoinper chiederee supporto per il suo piano di pace, Vladimirnon è dae si assicura nuove fornituredalladeldi Kim Jong-un eulteriormente i suoi legami condi Ali Khamenei. Il fatto che entrambi i leader continuino a stipulareper ottenere nuoveconferma che la pace in Ucraina e in Russia rimane un obiettivo ancora lontano. Del resto, la situazione al fronte resta invariata, con l’esercito diche, pur mantenendosi sulla difensiva, fatica a contrastare l’offensiva russa che, giorno dopo giorno, guadagna terreno nel Donbass. Nel frattempo, proseguono i bombardamenti russi su Kiev e, in particolare, su Odessa, dove ieri hanno perso la vita alquattro persone.