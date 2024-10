Ucraina, attacco russo a Odessa. Kiev si difende (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue anche la guerra in Ucraina. Un missile russo ha colpito, stamane, il palazzo della regione di Odessa: 4 i morti. Servizio di Caterina Dall’Olio Ucraina, attacco russo a Odessa. Kiev si difende TG2000. Tv2000.it - Ucraina, attacco russo a Odessa. Kiev si difende Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue anche la guerra in. Un missileha colpito, stamane, il palazzo della regione di: 4 i morti. Servizio di Caterina Dall’OliosiTG2000.

È morta Victoria Roshchyna - la reporter ucraina detenuta in un carcere russo dal 3 agosto 2023. Ignota la causa del decesso - Aveva 28 anni. Ci auguriamo che la sua morte non sia vana: la comunità internazionale deve fare pressione sulla Russia affinché cessi di prendere di mira i giornalisti e di mettere a tacere la libertà di stampa”. In un post su X l’International Women’s Media Foundation, ong che per prima ha dato l’allarme della sua scomparsa, lo scorso agosto, ha scritto: “Indipendentemente dalla causa della sua ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ucraina : attacco missilistico russo su Odessa - 4 morti - . Un'altra donna è morta in ospedale per le ferite riportate. I soccorritori del Servizio di emergenza statale ne hanno salvate quattro, altre tre sono morte sotto le macerie dell'edificio, tra cui una donna di 43 anni, un uomo di 22 anni e una ragazza di 16 anni. Lo ha riferito il governatore Oleh Kiper, aggiungendo che dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni. (Liberoquotidiano.it)