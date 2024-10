Turisti bloccati per ore in una miniera d’oro, bilancio pesante: un morto e 4 feriti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un tour in una vecchia miniera del Colorado si è trasformato in un incubo per 23 Turisti, rimasti bloccati per almeno 6 ore a causa del malfunzionamento di un’ascensore. Il bilancio è piuttosto pesante: una persona deceduta e altre 4 ferite, anche se fortunatamente in maniera non grave. Incidente in miniera, cos’è successo? Come riferito dal New York Times due gruppi di Turisti, composti da 23 persone, stavano visitando la miniera Mollie Kathleen a Cripple Creek, un’attrazione privata, quando si è guastata un’ascensore. Una delle due comitive è rimasta quindi bloccata nella miniera per almeno 6 ore e purtroppo una persona è morta. Gli altri 11 Turisti intrappolati, tra cui anche due bambini, sono stati tratti in salvo e 4 di loro hanno portato ferite lievi. Lo stesso sceriffo della Contea di Teller ha rassicurato sulle condizioni dei Turisti rimasti intrappolati. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un tour in una vecchiadel Colorado si è trasformato in un incubo per 23, rimastiper almeno 6 ore a causa del malfunzionamento di un’ascensore. Ilè piuttosto: una persona deceduta e altre 4 ferite, anche se fortunatamente in maniera non grave. Incidente in, cos’è successo? Come riferito dal New York Times due gruppi di, composti da 23 persone, stavano visitando laMollie Kathleen a Cripple Creek, un’attrazione privata, quando si è guastata un’ascensore. Una delle due comitive è rimasta quindi bloccata nellaper almeno 6 ore e purtroppo una persona è morta. Gli altri 11intrappolati, tra cui anche due bambini, sono stati tratti in salvo e 4 di loro hanno portato ferite lievi. Lo stesso sceriffo della Contea di Teller ha rassicurato sulle condizioni deirimasti intrappolati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa - 23 turisti intrappolati in una miniera d’oro in Colorado : uno di loro è morto. “Bloccati sotto terra per sei ore” - Rimasti bloccati per sei ore sotto terra. 11 dei 12 turisti del primo gruppo, dove oltre all’unica vittima dell’incidente c’erano anche due bambini, sono stati tratti in salvo per primi. Quattro persone del gruppo sono rimaste lievemente ferite. L’ascensore stava scendendo nella miniera, quando ha avuto un problema meccanico a circa 150 metri di profondità, creando un “grave pericolo per i ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Due turisti bloccati nel bed & breakfast" - Speriamo che almeno smetta di piovere e di poter quindi liberare la strada, altrimenti sono guai. La preoccupazione della titolare della struttura ricettiva, Natacha Lilla: "Giù in questo momento ho sia madre allettata che due clienti del B&B, due turisti tedeschi che hanno prenotato la struttura fino a domani (oggi, ndr) – Siamo isolati, non ci sono luce e acqua e la notte scorsa è stato uno ... (Ilrestodelcarlino.it)

Lecco - due turisti e i loro tre cani bloccati dal fiume in piena : li salvano i vigili del fuoco - Il torrente Grigna, solitamente molto placido, si è trasformato in una cascata d'acqua a causa del maltempo degli ultimi due giorni, sbarrando loro il passo. I due transalpini con i loro tre animali stavano affrontando il Sentiero del fiume a monte di Mandello del Lario. I soccorritori in elicottero li hanno prima localizzati, poi li hanno hanno recuperati uno per uno, sia gli escursionisti ... (Ilgiorno.it)