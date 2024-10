Lanazione.it - Toby, il beagle ucciso a calci. Il dolore e la rabbia dei proprietari

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lucca, 11 ottobre 2024 – E’ morto ammazzato dopo due giorni di agonia, forse a causa di uno o piùche gli hanno provocato lesioni interne gravissime. Sconcerto nella Piana per l’atroce fine del cane, unaffettuoso e mansueto, la mascotte dei cacciatori della zona tra Altopascio e Porcari dove era sempre presente. Un animale dolce, che riceveva con piacere il suo biscotto. Nessuno riesce a spiegarsi la ragione di una simile atrocità. Il fatto risale a domenica scorsa. Nemmeno i padroni, la famiglia di Mario Micheli, ex presidente di una squadra dio locale, riesce a motivare quanto è accaduto. “Abitiamo in località Pollino, nel territorio di Porcari – spiega Claudia Petri Micheli – e oltre a, con noi da una decina di anni, abbiamo altri cinque cani. Lui non dava mai fastidio a nessuno. Di piccola taglia, era l’unico che lasciavamo libero fuori.