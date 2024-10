Stellantis: Calenda, 'opposizioni unite su proposta e non su protesta' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Ciò che è più importante è il fatto che per una volta le opposizioni si siano riunite su una proposta e non su una protesta. Non accadeva dalla proposta per il salario minimo. Quella su Stellantis è una battaglia che Azione ha per molti anni condotto in totale solitudine. Continueremo a combatterla". Lo scrive Carlo Calenda nella sua newsletter. "La strada della serietà, della mancanza di faziosità e della proposta è molto stretta. Lo capiamo. I tempi sono quelli dei politici intrattenitori, delle urla, delle opposte tifoserie. Ma Azione è nata per combattere questa degenerazione della politica che sta travolgendo tutte le democrazie occidentali. E per quanto tosto e difficile sia questo lavoro continueremo a farlo", continua il leader di Azione. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Calenda, 'opposizioni unite su proposta e non su protesta' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Ciò che è più importante è il fatto che per una volta lesi siano risu unae non su una. Non accadeva dallaper il salario minimo. Quella suè una battaglia che Azione ha per molti anni condotto in totale solitudine. Continueremo a combatterla". Lo scrive Carlonella sua newsletter. "La strada della serietà, della mancanza di faziosità e dellaè molto stretta. Lo capiamo. I tempi sono quelli dei politici intrattenitori, delle urla, delle opposte tifoserie. Ma Azione è nata per combattere questa degenerazione della politica che sta travolgendo tutte le democrazie occidentali. E per quanto tosto e difficile sia questo lavoro continueremo a farlo", continua il leader di Azione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La giovane arbitra squalificata a vita per un video hot sui social con un ex dirigente Fifa. Lei annuncia battaglia: “Sosterrò la mia causa” - Squalificata a vita per un video hot apparso sui social, che però potrebbe essere frutto dell’intelligenza artificiale. È la strana vicenda che sta coinvolgendo Elif Karaarslan, 24enne arbitra della f ... (ilfattoquotidiano.it)

Vladimir Sabourín, la Bulgaria e una disperata ribellione (traduzione di Alessandra Bertuccelli) - Vladimir Sabourín (Santiago de Cuba, 1967) è un poeta, un critico letterario e un traduttore di origine bulgaro-cubana. La sua permanenza a Cuba fu di pochi mesi, il resto della vita lo ha trascorso n ... (ilfattoquotidiano.it)

Stellantis: Calenda, 'opposizioni unite su proposta e non su protesta' - Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Ciò che è più importante è il fatto che per una volta le opposizioni si siano riunite su una proposta e non su una protesta. Non accadeva dalla proposta per il salario mini ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)