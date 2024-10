Lanazione.it - Sotto esame i viadotti lungo la Flaminia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) SPOLETO - L’Anas controlla la stabilità deila strada. La verifica, con appositi sensori e prove di carico per valutare la sicurezza del viadotto tra Spoleto e Terni all’altezza della frazione di Strettura, è stata eseguita nei giorni scorsi. In base ai risultati che emergeranno dopo l’analisi dei dati da parte dei tecnici, verranno programmati eventuali interventi. Per consentire i rilievi la strada è rimasta chiusa al transito. L’operazione è stata effettuata da una squadra di tecnici specializzati nell’ambito dei controlli periodici di Anas. Utilizzando un ponteggio mobile (by-bridge) che consente agli operatori di raggiungere la parte inferiore dell’impalcato e l’arcostante dalla strada, i tecnici Anas hanno installato dei sensori in diversi punti dell’opera.