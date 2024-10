Sinner contro Machac in palio la finale a Shanghai e la 54esima vittoria di fila contro un non-top 20

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I tanti che già pregustavano un immediato rematch tra Jannike Carlos Alcaraz a poco più di una settimana dalladell’ATP 500 di Pechino vinta dallo spagnolo dovranno inevitabilmente attendere. Chissà, magari nell’esibizione saudita in programma la prossima settimana, oppure tra Parigi-Bercy, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis. Insomma, le occasioni non mancheranno da qui a fine stagione, ma non a. Se il classe ’01 di Sesto Pusteria ha fatto un sol boccone di un Daniil Medvedev con qualche problema alla spalla, il talento di Murcia è incappato in una sconfitta di certo non attesaTomasnei quarti di. Lodi e meriti al tennista ceco, che il talento per esprimere un gran tennis lo ha sempre avuto e in questo 2024 ha fatto enormi progressi che saranno testimoniati dal primo ingresso in top-30 il prossimo lunedì.