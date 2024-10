Lookdavip.tgcom24.it - Shopping di cambio stagione, ecco dove comprano i vip

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Cambiano le stagioni ma le star fanno sempre. Milano, centro italiano (ma anche mondiale) della moda, raccoglie nel suo quadrilatero le boutique dei brand più esclusivi e costosi. In queste settimane a cavallo d’autunno, tra piogge insistenti e qualche pomeriggio di sole, i vip si fanno paparazzate a spasso per il centro con i sacchetti degli acquisti ben saldi in mano.e come si spostano per la città . Bici, auto e Martina ColombariLa bicicletta con il grazioso cestino in vimini sarebbe perfetta per raccogliere lavanda in Provenza ma va benissimo anche per attraversale via Montenapoleone a Milano. Leggings color petrolio, felpa grigia con zip, sneakers Asics, occhiali da vista e capelli sciolti per Martina Colombari in sella alla sua due ruote. Sulle spalle è impossibile non notare l’inconica Flap di Chanel, in pelle nera.