Shaila Gatta al GF ci ripensa e torna da Javier Martinez, lui a Lorenzo Spolverato: “Non cambio idea” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al Grande Fratello le dinamiche tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez continuano a tenere banco. L'ex velina, dopo il confronto con il pallavolista argentino, sembra intenzionata ad un riavvicinamento con lui: "Sono stata stupida, mi fa bollire il sangue". Javier, però, confessa al "rivale in amore" Lorenzo Spolverato le sue perplessità sull'atteggiamento della ragazza. Fanpage.it - Shaila Gatta al GF ci ripensa e torna da Javier Martinez, lui a Lorenzo Spolverato: “Non cambio idea” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al Grande Fratello le dinamiche tracontinuano a tenere banco. L'ex velina, dopo il confronto con il pallavolista argentino, sembra intenzionata ad un riavvicinamento con lui: "Sono stata stupida, mi fa bollire il sangue"., però, confessa al "rivale in amore"le sue perplessità sull'atteggiamento della ragazza.

Volano messaggi sulla casa del GF : due aerei per Javier Martinez e Shaila Gatta - Il chiarimento tra i due ha fatto breccia sul pubblico del reality show di Canale 5 tanto che sono volati due aerei a sostegno dei due ragazzi. I fan del reality show non risparmiano il loro affetto per gli inquilini. . La ballerina è apparsa entusiasta ed è corsa in confessionale col compagno, ma prima un abbraccio in giardino e i ringraziamenti ai fan. (361magazine.com)

Grande fratello 25 : Shaila Gatta cambia ancora idea e ammette cosa prova per Javier Martinez - Che possa a breve ufficializzarsi il primo amore al Grande Fratello? Staremo a vedere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Grande fratello 25, Tommaso Franchi esagera e tocca più volte Shaila Gatta: lei reagisce malissimo Grande fratello 25, Tommaso Franchi esagera e tocca più volte Shaila Gatta: lei reagisce ... (Anticipazionitv.it)

Shaila Gatta al Grande Fratello - aerei con messaggi per due ship diverse - lei festeggia : “ci sono due fazioni” - Le due "ship" …. L'ex velina Shaila Gatta ha visto il suo nome comparire su ben quattro aerei, ma nessuno di questi era dedicato a lei personalmente, bensì alle ship virtuali di questa diciottesima edizione. Oggi, 11 ottobre, i primi messaggi aerei sono volati sopra la Casa del Grande Fratello, segnando l'inizio del tradizionale supporto ai concorrenti da parte dei fan. (Movieplayer.it)