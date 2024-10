Prof. Maggi torna in tv con Geppi Cucciari: a Splendida Cornice abbraccia il suo passato | Il video (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prof. Andrea Maggi tornerà presto in televisione. Giovedì 24 ottobre, in prima serata, alle ore 21:20 su Rai 3, riparte la nuova edizione di Splendida Cornice. In questi anni il Prof., che ha raggiunto la notorietà con Il Collegio, è diventato uno dei protagonisti del varietà culturale della Pordenonetoday.it - Prof. Maggi torna in tv con Geppi Cucciari: a Splendida Cornice abbraccia il suo passato | Il video Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024). Andreatornerà presto in televisione. Giovedì 24 ottobre, in prima serata, alle ore 21:20 su Rai 3, riparte la nuova edizione di. In questi anni il., che ha raggiunto la notorietà con Il Collegio, è diventato uno dei protagonisti del varietà culturale della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fassino ha pagato il profumo rubato al duty-free di Fiumicino (a prezzo maggiorato) : archiviato per condotta riparatoria - Archiviazione giunta anche in relazione alla “particolare tenuità” dell’episodio e al fatto che Fassino fosse incensurato. Le testimonianze rese alla Polaria da parte del personale del duty-free, tra l’altro, avevano anche rappresentato altri due episodi che avrebbero visto protagonista lo stesso Fassino che portava via (o tentava di farlo) lo stesso prodotto, in circostanze molto simili. (Ilfattoquotidiano.it)

Dissidi in maggioranza - Sisto (FI) : “Extraprofitti? Extraterrestri”. Crippa (Lega) : “Giusto che chi ha guadagnato tanto dia qualcosa in più” - Diversa l’idea di Crippa. “Non c’è manovra finché non c’è una manovra scritta, condivisa e votata in Consiglio di Ministri. Quindi se i sacrifici li deve fare qualcuno, lo fa chi ha un fatturato e chi ha avuto degli utili che sono aumentati in maniera esponenziale”. Se da una parte il deputato leghista rassicura Forza Italia che “non ci saranno nuove tasse”, dall’altra rimarca la necessità di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Giorgetti conferma la linea : l'ipotesi Ires crea tensioni nella maggioranza. Tajani respinge la tassa sugli extraprofitti - Con l’ Europa ad attendere l’impalcatura della manovra , da una parte, e le fibrillazioni in maggioranza dall’altra. Dopo le parole del titolare del. Avanti con il lavoro sui conti pubblici , insomma, seppur in una strettoia. Il ministro dell’Economia tira dritto. Nonostante la revisione al ribasso del Pil da parte dell’ Istat , per Giancarlo Giorgetti «i piani del governo non cambiano». (Gazzettadelsud.it)