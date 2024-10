Piovono calcinacci dai balconi, Comune corre ai ripari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Piovono calcinacci in strada dal secondo piano di un fabbricato a Viale Margherita al civico 357 e il sindaco Francesco Lavanga ne ordina la messa in sicurezza.L'immobile di proprietà di una coppia di partenopei, era stato oggetto di intervento del personale dell'ufficio tecnico comunale Casertanews.it - Piovono calcinacci dai balconi, Comune corre ai ripari Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)in strada dal secondo piano di un fabbricato a Viale Margherita al civico 357 e il sindaco Francesco Lavanga ne ordina la messa in sicurezza.L'immobile di proprietà di una coppia di partenopei, era stato oggetto di intervento del personale dell'ufficio tecnico comunale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia sfiorata in centro a Latina : calcinacci piovono da un palazzo in centro - La testimonianza di un passante “Ero al telefono quando ho visto i calcinacci cadere e ho sentito un boato“, ha raccontato uno dei testimoni dell’accaduto. Successivamente, la Polizia Locale è intervenuta, intimando all’amministrazione condominiale di procedere alla messa in sicurezza definitiva della facciata dell’edificio. (Dayitalianews.com)