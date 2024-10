Ilrestodelcarlino.it - Pasta, biscotti e cioccolato mal conservati: sequestrati 340 kg di alimenti a Bologna

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - Trecentoquaranta chili di, in cattivo stato di conservazione, sono statidai finanzieri della compagnia di Molinella (), all'uscita del casello autostradale-Interporto. I militari hanno sottoposto a controllo un furgone che trasportava prodotti in condizioni non conformi alle normative vigenti e destinati a imprese della ristorazione sul territorio bolognese. Sul posto è intervenuto anche il Dipartimento di Sanità pubblica dell'azienda Usl di - Unità operativae nutrizione. La merce era trasportata in contenitori di cartone non adatti a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie. Quindi è stato eseguito un sequestro amministrativo delle derrate alimentari per un peso complessivo pari a 340 kg e, successivamente, è stata disposta la distruzione e lo smaltimento a cura di una ditta specializzata.