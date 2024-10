Calciomercato.it - Milan, Leonardo: “A Fonseca serve tempo. Su Ibra non rispondo”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilè protagonista di un avvio di stagione non certo esaltante, nonostante la vittoria nel derby. Arriva il commento dell’ex rossonero E’ momento di bilanci in casa, dopo la seconda pausa per le nazionali. Il Diavolo è protagonista di un inizio di stagione non proprio positivo. Tutti in casa rossonera si aspettavano di più e il ko contro la Fiorentina ha riaperto il processo.(LaPresse) – Calciomercato.itMa se qualche settimana fa il colpevole principale sembrava essere Paulo, adesso non è più così. Questi giorni nel mirino della critica sono finiti soprattutto i giocatori: da Theo Hernandez a Tammy Abraham, passando per Fikayo Tomori. Tutti sono stati messi in discussione per il loro comportamento per nulla appropriato a Firenze.