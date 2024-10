Mattarella in Polonia: è indifferibile la creazione di una difesa comune europea (Di venerdì 11 ottobre 2024) “È indifferibile la creazione di una difesa comune europea”. Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in Polonia. Servizio di Clara Iatosti Mattarella in Polonia: è indifferibile la creazione di una difesa comune europea TG2000. Tv2000.it - Mattarella in Polonia: è indifferibile la creazione di una difesa comune europea Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Èladi una”. Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio, oggi in. Servizio di Clara Iatostiin: èladi unaTG2000.

