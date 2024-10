Manovra e ipocrisie. Cosa non torna nei piani fiscali del governo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Altro che extra profitti. Eccetto far pagare di più ai proprietari di immobili che hanno usufruito del Ilfoglio.it - Manovra e ipocrisie. Cosa non torna nei piani fiscali del governo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Altro che extra profitti. Eccetto far pagare di più ai proprietari di immobili che hanno usufruito del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schlein:tassa a super ricchi non è tabù - "Contrari a più tasse a ceto medio" ma "tassa a super ricchi non è tabù". Sulla nomina in Consulta: "Quanta ipocrisia da questa destra. La maggioranza non ha tentato di creare dialogo con l' ... (rainews.it)

Consulta, Elly Schlein: "Quanta ipocrisia da parte di questa destra! Non dialogano, hanno un senso proprietario delle Istituzioni" - Elly Schlein (segretaria del PD): "Per la Corte Costituzionale, una delle massime Istituzioni della Repubblica, si deve cercare il dialogo tra maggioranza e opposizione. Qui non c'è stato neanche il ... (la7.it)

Manovra, Elly Schlein: "Meloni mente sapendo di mentire, l'allineamento delle accise significa una nuova tassa per gli italiani" - Elly Schlein (segretaria del PD): "Continuano a fare una dichiarazione e poi a smentirsi. Noi abbiamo tra le priorità quella della sanità pubblica, 4 milioni e mezzo di italiani hanno rinunciato a cur ... (la7.it)