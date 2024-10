Ilrestodelcarlino.it - Lube, l’emozione del baby Poriya: "In Italia c’è un livello altissimo"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non è stato presentato ufficialmente a media e tifosi, così come Loeppky, Dirlic e ovviamente l’ultimo degli acquisti, Podrascanin, inoltreHossein Khanzadeh non mastica tanto l’inglese, ma ieri il nuovo schiacciatore dellaha espresso i suoi pensieri. Anzi le sue emozioni. L’iraniano era già sceso infatti in campo al debutto in campionato nel successo su Padova, ma domenica all’Allianz Cloud di Milano è addirittura stato schierato da coach Giampaolo Medei come titolare nel sestetto biancorosso, complici le condizioni non ottimali di Eric Loeppky. Il giovane laterale, è del 2004, si è subito scontrato con le difficoltà di un torneo duro andando in crisi in ricezione, però si è rifatto con 2 ace.