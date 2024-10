LIVE – Paolini-Zheng 2-6 6-3 3-6, quarti di finale Wta Wuhan 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Zheng, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan 2024 (cemento outdoor). Si trovano l’una di fronte all’altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. L’azzurra, che ha praticamente ipotecato la qualificazione per le Finals di Riyadh anche a LIVEllo di singolare, agli ottavi ha spazzato via in due set la lucky loser russa Erika Andreeva. La padrona di casa, al contrario, ha avuto bisogno di una rimonta per avere la meglio nei confronti della canadese Leylah Fernandez. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, con Zheng che guida il bilancio dei confronti per 2-0 e partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). Si trovano l’una di fronte all’altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. L’azzurra, che ha praticamente ipotecato la qualificazione per le Finals di Riyadh anche allo di singolare, agli ottavi ha spazzato via in due set la lucky loser russa Erika Andreeva. La padrona di casa, al contrario, ha avuto bisogno di una rimonta per avere la meglio nei confronti della canadese Leylah Fernandez. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche guida il bilancio dei confronti per 2-0 e partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers.

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - 3-5 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : la cinese serve per vincere il match - Seconda 15-40 Zheng colpisce male il dritto. La cinese dopo il break in apertura ha commesso qualche errore in più da fondo campo, complice una maggiore solidità di Paolini. 40-15 Grandissimo dritto di Paolini che in corsa impatta magistralmente e trova il vincente in diagonale. 04 Inizia il riscaldamento pre-match. (Oasport.it)

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - 3-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : grande equilibrio nel terzo set - 15-15 Servizio e dritto per l’italiana. Paolini ha annullato entrambe le palle break con personalità. L’azzurra prima si è salvata con un dritto in contro-balzo e poi ha tentato ad accelerare prendendo la rete. 0-1 Break Zheng: la cinese aggredisce il servizio dell’avversario e va a segno con la risposta di dritto. (Oasport.it)

