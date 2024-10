Liberoquotidiano.it - Liste attesa, Marino (Unindustria Sanità): "Bene Regione Lazio su nuovo piano"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Comeesprimiamo apprezzamento per il recente provvedimento della, guidata dal presidente Francesco Rocca, che prevede lo stanziamento di 17 milioni di euro per prestazioni aggiuntive al fine di ridurre led'". Così Luca, vicepresidente dicon delega alla, in una nota. "Accogliamo con favore il coinvolgimento delle strutture private accreditate che da sempre sono una risorsa fondamentale per il corretto funzionamento del sistema sanitario regionale - prosegue- Le strutture private sono pronte da subito a collaborare potendo mettere a disposizione una capacità produttiva superiore a quella finora utilizzata, soprattutto dopo anni di budget bloccati e ridotti".