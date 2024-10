Latina, dall'alba controlli straordinari interforze | IL VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) controlli interforze a Latina. Polizia, carabinieri e guardia di finanza in azione in diversi quartieri della città, con il supporto delle unità cinofile e dei mezzi aerei dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. L'operazione è scattata all'alba di oggi, venerdì 11 ottobre Latinatoday.it - Latina, dall'alba controlli straordinari interforze | IL VIDEO Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024). Polizia, carabinieri e guardia di finanza in azione in diversi quartieri della città, con il supporto delle unità cinofile e dei mezzi aerei dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. L'operazione è scattata all'di oggi, venerdì 11 ottobre

