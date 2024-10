Italia-Belgio: pareggio 2-2 nella Nations League (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Italia e il Belgio si sono affrontati in una partita molto combattuta della Nations League, che è terminata con un pareggio di 2-2. La partita ha visto Italia e Belgio lottare fino all’ultimo minuto nell’incontro di Nations League, offrendo spettacolo ai tifosi. Gli Azzurri hanno mostrato un buon gioco, ma i Diavoli Rossi si sono dimostrati altrettanto capaci di recuperare. Italia – Belgio, foto Ansa – VelvetMagnella prima fase del match, l’Italia ha dominato, con un attacco continuo che ha messo sotto pressione la difesa belga. Al 21º minuto, l’Italia è passata in vantaggio grazie a un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo, che ha sfruttato un perfetto cross di Federico Chiesa. La squadra Italiana ha continuato a mantenere il controllo del pallone per gran parte del primo tempo. Velvetmag.it - Italia-Belgio: pareggio 2-2 nella Nations League Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’e ilsi sono affrontati in una partita molto combattuta della, che è terminata con undi 2-2. La partita ha vistolottare fino all’ultimo minuto nell’incontro di, offrendo spettacolo ai tifosi. Gli Azzurri hanno mostrato un buon gioco, ma i Diavoli Rossi si sono dimostrati altrettanto capaci di recuperare., foto Ansa – VelvetMagprima fase del match, l’ha dominato, con un attacco continuo che ha messo sotto pressione la difesa belga. Al 21º minuto, l’è passata in vantaggio grazie a un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo, che ha sfruttato un perfetto cross di Federico Chiesa. La squadrana ha continuato a mantenere il controllo del pallone per gran parte del primo tempo.

